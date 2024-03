Fabrizio Corona | “Io e Sara Barbieri stiamo ancora insieme Chiara Ferragni e Fedez? Relazione basata sulla mediaticità | se crolla uno…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 27 marzo 2024), che nel settembre del 2023 è tornato in libertà dopo dieci anni di carcere, il prossimo 29 marzo compirà 50 anni e si è detto pronto “per una vita tranquilla”. In un’ intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex re dei paparazzi ha ammesso che, pur essendo maturato, “la testa è sempre la stessa“. Tuttavia sta imparando a gestire il suo temperamento, forte della ritrovata libertà: “Ho scontato la mia pena, sono un uomo libero. Ho sempre quei 10-15 processi in atto ma, dopo che hai fatto una vita come la mia, sono cose minori. E, finora, li ho vinti quasi tutti, se non tutti“. Poi, parlando del padre Vittorio ha ricordato gli ultimi anni di vita dell’uomo, un apprezzato giornalista scomparso all’età di 59 anni. “Negli ultimi anni della sua vita ci siamo avvicinati. Nel 2005 era già malato e, per distrarsi, accettò di creare una rivista ...