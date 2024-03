Fabrizio Corona a “Le Iene” | “Voglio rimpolparmi il pene”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella puntata de “Le” andata in onda martedì 26 marzo, Veronica Ruggeri ha realizzato un servizio sul doping estetico,

Fabrizio Corona , che nel settembre del 2023 è tornato in libertà dopo dieci anni di carcere, il prossimo 29 marzo compirà 50 anni e si è detto pronto “per una vita tranquilla”. In un’ intervista ... (isaechia)

Carlos Maria è il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric: come sappiamo il ragazzo presenta qualche problema, ma che malattia ha? Suo padre ne ha parlato in un’intervista esclusiva. Corona compirà ... (donnapop)

Che malattia ha il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric Ecco tutta la verità su Carlos - Che malattia ha il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric Finalmente tutta la verità su Carlos Maria: i dettagli a seguire ...donnapop

Corona: “Fedez Tradimenti non un problema, perché è scappato” - L'ex re dei paparazzi è un fiume in piena: i rapporti con le ex, la storia recuperata con Sara Barbieri e il commento sui Ferragnez ...gossipetv

''Carlos era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale, è stato durissimo'': Fabrizio Corona rivela l'ultima volta che ha pianto - ''Carlos era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale, è stato durissimo'': Fabrizio Corona rivela l'ultima volta che ha pianto ...gossip