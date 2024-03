F1 | Toto Wolff rivela | “L’obiettivo per sostituire Hamilton è Max Verstappen”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il mercato dei piloti continua ad animare il Circus. Il Mondiale di F1 è iniziato, ma si è già proiettati verso il futuro, con il 2025 che vede Lewispronto ad approdare in Ferrari e, dunque, di conseguenza, un posto in Mercedes libero. Intervistato da Motorsport sull’argomento è intervenuto, team principal della Mercedes. L’austriaco si è sbilanciato facendo un nome grosso: quello di Max. Le sue parole: “Abbiamo un posto libero, l’unico dei top team, a meno che Max non decida di andarsene. Allora lo slot non sarà più libero per noi. La Mercedes prenderà una decisione in estate, ma dipende da ciò che fa Max”. E guardando al passato: “Eravamo vicini a ingaggiarlo prima che poi andasse in Red Bull tramite Toro Rosso. Se venisse da noi in futuro, sarebbe esattamente come chiudere un cerchio. ...