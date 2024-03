F1 | Horner | “Sainz in Red Bull nel 2025? Non si può escludere”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “Sulla base di una prestazione come quella in Australia, non si puònessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere”. Lo ha detto a Motorsport il team principal della Red, Christian, in un’intervista in cui si è parlato del futuro di Carlos, che al termine di questa stagione lascerà la Ferrari e verrà rimpiazzato da Lewis Hamilton, mentre Sergio Perez libererà un sedile nel team austriaco. SportFace.