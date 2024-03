Ex gieffina furiosa per la vittoria di Perla | “Caciottara Degrado e ignoranza”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In questi mesi Daniela Martani non ha mai nascosto la sua stima per Beatrice Luzzi e più volte ha palesato la sua preferenza per l’attrice. L’exdurante la finale del Grande Fratello ha anche incitato i suoi follower a votare per la Luzzi. Mi raccomando portiamo alla#Beatrice l’unica concorrente che merita di vincere questa edizione del #grandefratello sa coniugare i verbi, è acculturata e profonda. Le sciacquette lasciamole ai social a sponsorizzare trucchi e pantacollant #luzzers pic.twitter.com/d2t8hf1tI3 — Daniela Martani (@dany martani) March 25, 2024 Poche ore dopo ladiVatiero, Daniela (che ha litigato con la madre di Greta in diretta) è sbottata su Instagram e ha scritto: “Ha vinto l’, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una ...