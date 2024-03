Eventi pasquali tra arte | cultura e divertimento per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Musei aperti, mercatini, attività per i ragazzi e alcune sorprese preparate per accogliere chi arriverà in città. Ecco come sarà la Pasqua di Urbino, che innanzitutto proporrà due novità per gli amanti dell’: la mostra permanente “Raphael Urbinas“, aperta dalle 17 di giovedì 28 al primo piano del Collegio Raffaello, dove è stato allestito un percorso di 30 riproduzioni in scala 1:1, in 2D, di capolavori di Raffaello. La mostra ha un apparato descrittivo che rende ben fruibile la visita e l’ingresso sarà libero. Nel ponte festivo, in piazza della Repubblica, dalle 21 alle 23,30 e a cicli di 10 minuti l’uno, sarà proiettato un videomapping sulla facciata di Palazzo Nuovo. Le proiezioni, con accompagnamento musicale, avranno per protagoniste le opere di Raffaello Sanzio e i riferimenti al Rinascimento matematico. "Per le festività2024 la ...