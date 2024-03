Eventi a Bologna | cosa fare oggi 27 marzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 272024 - Spettacoli e musica in programma per. Ecco gli appuntamenti della giornata. Alle 18.30, in Salaborsa, Pierfrancesco Pacoda e Luca Baccolini incontrano il rapper Kaos. Alle 19.30, all’Auditorium del DAMSLab si propone una serata di musica, con Alessio Bidoli, violino, Matilda Colliard, violoncello, e Bruno Canino al pianoforte. Alle 20.30, la pianista australiana Elyane Laussade torna in Sala Marco Biagi. Alle 21, il Duse ospita Paolo Rossi e la sua compagnia di giro in Da questa sera si recita a soggetto. Sempre alle 21, all’EuropAuditorium arriva Danish Trio, composto dal pianista Stefano Bollani e da Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. Ancora un evento alle 21: al Dehon c’è Domenico Iannacone con Che ci faccio qui - in scena.