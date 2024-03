Eurovison 2024 | ecco l’ordine di esibizione dei cantanti nelle semifinali La scaletta completa per la Tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo– Gli organizzatori hanno comunicatodi uscita deiduedell’Eurovision Song Contestche si svolgerà a maggio in Svezia. Unache presenterà alcune novità a partire dalle esibizioni dei “5 big” già ammessi di diritto alla finale. Angelina Mango with the trophy after winning the Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre during the 74th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 10 February. The music festival will run from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI EurovisionCon il "running order",didei concorrenti delle duedi Malmö ...