Europei di Calcio Femminile | via alle Qualificazioni | 28 Azzurre per Olanda e Finlandia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo 2024 – Si apre il torneo per la qualificazione ai prossimidi. Il 5 aprile l’Italia di Mister Soncin sarà impegnata a Cosenza con i Paesi Bassi. Seguirà poi la partita con lain trasferta, a Helsinki il 9. Il Direttore Tecnico Azzurro commenta il prossimo percorso nel Girone, delle. Dichiara, come riporta figc.it.: “Un cammino molto stimolante, duro e superabile”. Soncin stesso è consapevole che è necessario puntare al secondo posto nel proprio Raggruppamento, senza spareggi. L’elenco delle convocate – figc.it Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo ...

