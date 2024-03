Europei di Atletica Master | l’Italia conquista 82 medaglie a Torun

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024)– Un’altra edizione di successo ai CampionatidiIndoor per gli atleti italiani con 25 ori, 31 argenti, 26 bronzi e un totale di 82nella rassegna di, in Polonia. Tra i tanti risultati di spicco, la protagonista principale è ancora una volta Emma Mazzenga che a 90 annitre titoli iridati. La ‘prof’ padovana dell’Insieme Verona riesce a migliorare due record mondiali di categoria e realizza anche quello sui 400 con 2:06.34 per toglierlo alla tedesca Melitta Czerwenka-Nagel (2:20.76 nel 2022) completando il tris di primati in questa stagione. Per l’ex insegnante di scienze e chimica, classe 1933, c’è poi un nuovo record del mondo nei 60 W90 con 13.91 e l’oro sui 200 in 51.33 che avvicina il ...