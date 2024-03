Europee | Virginia Raggi è fuori dalle autocandidature | M5s | Esclusa perché fa la consigliera comunale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alle prossimenon ci sarà. L'ex sindaco di Roma che puntava verso Bruxelles per rilanciarsi, dovrà rinunciare al suo sogno.è stata azzoppata dallo stesso M5S del quale fa parte e non potrà presentare la propria autocandiatura per le regole del movimento. Chi vuole candi

UCI CINEMAS - "Un mondo a parte", arriva il tour con Riccardo Milani, Antonio Albanese e Virginia Raffaele - In occasione dell’arrivo in sala di Un mondo a parte, commedia distribuita da Medusa Film, UCI Cinemas ospiterà il tour del regista Riccardo Milani e dei protagonisti del film Antonio Albanese e Virgi ...napolimagazine

La corsa europea del Pd. Schlein candida Decaro, ticket con Annunziata: "Io in lista Sto riflettendo" - La segretaria dem difende il sindaco di Bari e lo lancia nella circoscrizione Sud. Intanto Italia viva e +Europa vanno verso l’alleanza. M5s, Raggi fuori dai giochi.quotidiano

Elezioni Europee, il Pd spinge per la candidatura di Elly Schlein. La segretaria: "Candidiamo Decaro" - Italia Viva e Più Europa sono sempre più vicine a un'intesa per una lista ... Mentre in casa M5s si glissa sulla corsa di Virginia Raggi, che per candidarsi dovrebbe ottenere una deroga ad hoc. "Nel ...gazzettadelsud