(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – La riunione ieri al Nazareno è stata lunga e per la prima volta il tema delle candidature alleè stato messo sul tavolo. A partire da quella di Elly. A fine segreteria fonti dem fanno sapere che “tutti hanno chiesto alla segretaria di candidarsi”. O meglio, si specifica poi, nessuno ha detto no a una sua eventuale. Come invece era accaduto a più riprese nelle scorse settimane, da parte di diversi dirigenti dem: “E’ una novità”. Una ricostruzione confermata dai partecipanti alla riunione: nessun veto ma “nemmeno una richiesta coram populi, sarebbe una forzatura dirlo”. Piuttosto, “con diverse sfumature”, si è ragionato sulle modalità di una eventuale corsa delle segretaria alle. Ad intervenire tra gli altri Alessandro Alfieri, Debora Serracchiani, Marco ...

Bonino-Renzi ad un passo da accordo per lista Stati Uniti Europa - Come il canto delle sirene per i marinai del tempo antico, così oggi i sondaggi rappresentano una lusinga talvolta irresistibile per i politici. Prendiamo ad esempio la “lista di scopo” voluta da Emma ...informazione

Un network europeo su Roma antica: "È un modello per l’Italia di oggi" - Il docente Livio Zerbini presenta il suo ultimo libro e l’iniziativa che sta raccogliendo adesioni internazionali ...ilrestodelcarlino

Europee, passo Schlein verso candidatura. Annunziata e Decaro capilista al Sud - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - La riunione ieri al Nazareno è stata lunga e per la prima volta il tema delle candidature alle Europee è stato messo ...notizie.tiscali