Europee | Paita | ' Iv per costruire | con generosità per progetto più grande'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar (Adnkronos) - "In nome di unimportante per l'Europa Italia Viva sta contribuendo a unpiù, con”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Raffaella, coordinatrice nazionale, al termine dell'incontro per la lista Stati Uniti d'Europa. “Italia viva si conferma una forza in campo pere non per demolire, per dare all'Europa una classe dirigente all'altezza delle nuove sfide”, ha aggiunto