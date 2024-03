Europee 2024 | così Bruxelles impugna il Dsa contro la disinformazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con le elezioniall’orizzonte, e il relativo carico di preoccupazioni per la minacciaha deciso di muoversi proattivamente e pungolare le piattaforme digitali per arrivare più preparata possibile alla sfida. Martedì la Commissione europea le ha esortate ad applicare pienamente le provvigioni in materia contenute nel Digital Services Act per limitare la diffusione di, fornendo una serie di linee. E ha ricordato che in caso di inadempienza rischiano una multa che può arrivare al 6% del fatturato globale. “Sappiamo che il periodo elettorale che si sta aprendo nell’Unione europea sarà bersagliato da attacchi ibridi o da interferenze straniere di ogni tipo. Non possiamo avere misure a metà”, ricordava a febbraio il commissario per il Mercato interno Thierry Breton. Le ...