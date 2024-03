Euro 2025 | le convocate dell’Italia Femminile | tre nomi dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non solo calcio maschile, gli occhi restano puntati anche sull’Italia. Le Azzurre saranno impegnate dopo Pasqua nelle qualificazioni al prossimopeo. Sono tre le calciatriciche prenderanno parte alla spedizione contro Olanda e Finlandia. PRESENTI – L’Italiasi prepara a scendere in campo in vista delle qualificazioni a, in programma la prossima estate in Svizzera. Le azzurre si ritroveranno domenica a Coverciano per iniziare a preparare le due partite di questa pausa per le Nazionali. Si partirà venerdì 5 aprile con il debutto contro i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza alle ore 18.15. Poi martedì 9 il match con la Finlandia in programma a Helsinki. Il gruppo guidato da Andrea Soncin si allenerà a Coverciano fino a ...