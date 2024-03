Euro 2024 | Georgia | Ucraina e Polonia staccano gli ultimi pass Ecco tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo– Un martedì da brivido per completare il quadro delle partecipanti aglipei. Con una prima emozione da prima volta arrivata già nella partita del pomeriggio, conclusasi ai rigori. Storica qualificazione per la, che per la prima volta parteciperà alla fase finale della rassegna continentale. A Tbilisi, Kvaratskhelia e compagni si sono imposti sulla Grecia, campione d’pa nel 2004, ai calci di rigore (4-2), dopo che tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi senza reti. La nazionalena, dunque, completerà il gruppo F che comprende Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. A rovinare un po’ la festa c’è l’infortunio proprio di Kvaratshelia, uscito al minuto 108 per un problema muscolare alla coscia sinistra. Napoli dunque in ansia per ...