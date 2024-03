Euro 2024 | Galles ko ai rigori | Polonia qualificata

La serata dedicata alle qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio si è conclusa: novità per Kvara e Zielinski. Il tabellone delle 24 squadre partecipanti ad Euro 2024, in programma in ... (spazionapoli)

(Adnkronos) – L'Ucraina si è qualificata per gli Europei di Germania 2024, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull'Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson, pareggio ... (webmagazine24)