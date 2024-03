Estrela da Amadora-Sporting Lisbona venerdì 29 marzo 2024 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici La capolista impegnata lontano da casa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Loè pronto a ripartire col sogno di chiudere la stagione con la conquista di due titoli: i Leoni sono in piena corsa sia per il campionato, che conducono al primo posto pur avendo giocato una gara in meno delle altre squadre, sia per la Taça de Portugal, competizione nella quale sono in semifinale. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Coates falha jogo do Sporting por doença - Sebastián Coates não está nas opções de Rúben Amorim para o encontro do Sporting com o Estrela da Amadora, na Reboleira, devido a doença. O capitão dos leões ficou fora da ficha de jogo condionado por ...record.pt

Sporting: Coates falha visita à Reboleira por gastroenterite - Quanto ao habitual capitão dos leões, Coates está ausente, por uma gastroenterite. No banco do Sporting estão ainda Diogo Pinto, Edwards, Luís Neto, Pontelo, Eduardo Quaresma e Koba. Quanto ao Estrela ...maisfutebol.iol.pt

Antevisão: Sporting com jogo de risco na Reboleira antes do dérbi com o Benfica - Será a 36ª vez que Sporting e Estrela da Amadora medem forças em jogos oficiais. No total, os leões levam vantagem com 23 triunfos, contra apenas quatro dos tricolores. Olhando apenas para os jogos ...desporto.sapo.pt