Esplosione in casa, Michele Salerno muore dopo 10 giorni in ospedale: aveva 23 anni - Il giovane era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli: è morto dopo 10 giorni di agonia. Lo scorso 17 marzo, Michele Salerno era stato coinvolto in un’Esplosione in casa, a Sturno, in provincia ...fanpage

Addio a Michele, il 23enne vittima di un’Esplosione in casa sua: lutto a Sturno - Dolore nel comune irpino, la dedica dello zio: "La vita è crudele portandosi via anche te Michele a soli 23 anni che avevi tutta una vita davanti" ...ilmeridianonews