Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tra i problemi di salute che interessano milioni di persone in tutto il mondo vi sono i. A tal proposito, conoscere degliquotidiani per contrastare questi disturbi può essere salutare e persino ‘elisir di longevità’. Come ribadito in diversi contesti, l’attività fisica costante è tra gli ‘elisir di longevità‘ più efficaci e salutari. In questo caso, i giustipossono risultare utili pere prevenire icausati da uno stile ditroppo sedentario, ma anche da traumi e invecchiamento. Come dimostra la scienza, infatti, l’o motorio praticato a qualsiasi età è in grado di preveniremuscolo-scheletrici, soprattutto alle ...