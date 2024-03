Esce di strada e si ribalta un pullman Flixbus | tragedia in Germania | «Almeno 5 morti»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È dicinqueil bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto inche ha coinvolto undella società. Secondo l’agenzia tedesca Dpa, ilviaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco lungo l’autoA9. Era partito da Berlino ed era diretto a Zurigo. L’incidente è avvenuto vicino a Lipsia, dove ilavrebbe dovuto fare scalo alle 10 circa, secondo la Bild. Per ragioni ancora sconosciute, il mezzo si è scontrato contro gli alberi ed è finito fuorindosi. Nell’incidente diversi passeggeri sono rimasti feriti, come riferisce la polizia. March 27, 2024 Nello stesso tratto autole c’era stato un altro incidente ...

