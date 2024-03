Entra in sala slot con volto coperto e pistola | il dipendente reagisce | malvivente scappa senza bottino

Un commando armato di almeno quattro uomini in mimetica ha aperto il fuoco nella sala da concerto Crocus City Hall, periferia di Mosca . Secondo i media, nell’ Attentato almeno 40 persone sono state ... (corriere)

Un commando armato di almeno quattro uomini in mimetica ha aperto il fuoco nella sala da concerto Crocus City Hall, periferia di Mosca . Secondo i media, nell’ Attentato almeno 40 persone sono state ... (corriere)

Per Ria Novosti, almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori - almeno quattro - che avanzano e sparano su alcune ... (firenzepost)