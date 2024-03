Enshrouded si aggiorna con tanti contenuti

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Oggi è un giorno da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di, il famoso gioco di Keen Games, poiché arriva il primo importantemento di: Hollow Halls. Questomento porta con sé una serie di novità entusiasmanti che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco per tutti i giocatori.– Gamerbrain.netGrandemento perTra le principali aggiunte di Hollow Halls troviamo nuovi dungeon più grandi, abitati da una nuova fazione nemica e ricchi di premi leggendari. Quattro nuovi dungeon espansivi, situati in ogni bioma, offrono sfide e avventure per i giocatori più coraggiosi. Ma attenzione, questi dungeon non sono per i deboli di cuore! Per i costruttori e i decoratori, ci ...