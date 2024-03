Endless Love anticipazioni | puntata di giovedì 28 marzo 2024 | Emir mette in serio pericolo la vita di Ozan

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 marzo 2024)28, la serie turcatornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua diciassettesimadoppiata in italiano e grazie alle straordinarieche stiamo per darvi, tratte dalle puntate turche originali, potrete sapere esattamente cosa succederà tra i protagonisti. In questo episodio vedremo chearchitetterà un altro piano perre nei guai, ma stavolta la gravità delle sue azionirà seriamente a rischio ladi suo cognato; Tarik e Kemal avranno un’altra discussione e per poco non arriveranno alle mani; Asu invece riceverà una piacevole sorpresa da parte di Nihan. Ma andiamo nei dettagli delle ...