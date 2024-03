Elodie nuda e al naturale | la foto senza veli celebra l’amore con Andrea Iannone

(Di mercoledì 27 marzo 2024)sono più innamorati che mai e a dimostrarlo è il nuovo scatto di coppia postato sui social: i due si sono lasciati immortalare completamente nudi in piscina per festeggiare il secondo posto del motociclista al Gran Premio di Catalogna.

Elodie è tornata sul palco, lo ha fatto per esibirsi sulle note di Soli a Milano durante il concerto dei Club Dogo . Per l'occasione ha puntato sullo stile dark con pancia nuda e pantaloni con fibbie ... (fanpage)

Elodie e Andrea Iannone nudi in piscina, la foto bollente scatena i social - Social scatenati per una foto ad alto tasso erotico postata da Elodie che mostra la cantante e il compagno Andrea Iannone completamente nudi in piscina. Lo scatto, come detto, è stato postato ...tpi

Elodie e Andrea Iannone, l'amore è (anche) un bacio nudi in piscina - La cantante ha condiviso sui social nuovi scatti col fidanzato motociclista, accompagnati dall'eloquente dedica «In Love». La storia in cui nessuno all'inizio credeva procede a gonfie vele. E c'è anch ...vanityfair

Elodie e Iannone, lo scatto bollente in piscina: i fan notano un particolare preoccupante - Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai e lo dimostra ... La foto mostra i due fidanzati avvinghiati l’uno all’altra mentre sono completamente nudi. Lo scatto bollente ha infuocato il web, ...donnaglamour