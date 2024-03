Elodie e Iannone | le foto avvinghiati in piscina mandano in tilt i Social

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Personaggi tv. Il mondo deiè di nuovo in fermento per via di una coppia del mondo dello spettacolo:. I due hanno scatenato un vespaio di reazioni pubblicando su Instagram dellein cui appaiono completamente nudi,in. Le immagini hot hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fan, facendo impazzire ie scatenando una marea di commenti e condivisioni.Leggi anche: Josh Rossetti, dopo il video scandalo interviene la mamma e attacca Varrese Leggi anche: Beatrice Luzzi, il dramma dopo la finale del Gf: “Sono uno straccio”, leche hanno fatto impazzire iCon baci appassionati, abbracci ...

Elodie non potrebbe essere più felice al fianco di Andrea Iannone . In barba alle malelingue, la cantante e il pilota, tornato da poco in pista dopo una squalifica sportiva, continuano a fare coppia ... (dilei)

pubblica to il 27 Marzo, 2024 Elodie e Iannone non si nascondono. Ma proprio per nulla. La coppia si mostra sui social con alcuni statti bollenti che hanno fatto esplodere commenti di vario genere, ... (dayitalianews)

Mediaset, La Talpa si farà - Alcune voci di corridoio insinuano che La Talpa tornerà a settembre con la conduzione di Simona Ventura o Gerry Scotti.notizie

Elodie e Andrea Iannone nudi in piscina: le foto bollenti sono virali - Elodie e Andrea Iannone continuano a mostrarsi più innamorati che mai. Nelle ultime ore, la cantante e il campione di moto Gp hanno condiviso sui social una serie di foto bollenti, quasi da censura. I ...notizie

Elodie e Iannone nudi in piscina per festeggiare il pilota di Superbike: la foto. Matrimonio in vista - L’acqua è alta fin sopra il bacino: Elodie è completamente nuda in piscina avvinghiata al suo fidanzato Andrea Iannone, anche lui senza vestiti o costume, mentre la stringe a sé.deejay