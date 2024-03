Elodie e Andrea Iannone posano nudi in piscina | lei | “Innamorata”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024)hanno posatoinprima di scambiarsi teneri baci con i piedi in acqua e una birra in mano. Si starebbero godendo dei giorni di relax dopo il Gran Premio di Catalogna dove il pilota si è classificato secondo. A corredo delle foto sexy la didascalia di lei: "In love".