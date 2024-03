Elodie e Andrea Iannone | l’amore è anche un bacio nudo in piscina

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Inizi improbabili Quandoiniziarono a frequentarsi nell’estate del 2022, molti dubitavano della longevità della loro relazione. Confresca di rottura con Marracash enoto per le sue brevi avventure romantiche, la loro unione sembrava improbabile. Inoltre, la distanza geografica tra loro –a Milano ea Lugano, in Svizzera – ha aumentato lo scetticismo. Contro ogni previsione Nonostante le probabilità siano contro di loro, la storia d’amore diha deluso le aspettative. Un recente post sui social media ha catturato un momento della loro intima connessione: sdraiati nudi in una, sembravano incantati e profondamente innamorati. Altre ...