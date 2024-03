Elicottero in mezzo all’incrocio a Garbagnate per portare soccorso ad una donna

(Di mercoledì 27 marzo 2024)atterra in. Intervento di emergenza con l’del 118 questa mattina ain frazione Bariana. L’emergenza è scattata poco prima delle 11,30, per il grave malore di unain casa. Oltre all’ambulanza, Areu, valutata la gravità della situazione, ha deciso di inviare sul posto anche l’con l’èquipe ...

Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: almeno 5 morti e 12 feriti gravi. «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi» - Ancora un incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull'autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno ...leggo

Colle Maddalena: drone in volo sulla valanga per escludere la presenza di altre persone - Intervento dei Vigili del Fuoco dopo che l’Elicottero del Corpo arrivato da Torino non aveva potuto proseguire per le avverse condizioni meteo ...targatocn

EniMed, volata finale per i pozzi di gas nel Canale di Sicilia - Entro l’estate dai quattro pozzi di Argo e Cassiopea un miliardo e mezzo di metri cubi. Ecco come si lavora sulla Saipem10000 impegnata nella perforazione ...ilsole24ore