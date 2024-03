Eleonora Giorgi | il figlio Paolo aggiorna i fan sull’operazione di oggi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Personaggi tv. “Hanno operato mamma”., l’annuncio del– Come sta? Sulle condizioni di salute della famosa attrice, che come è noto sta lottando da mesi ormai contro una grave forma di tumore, si sono espressi i suoi due figli. Parliamo diCiavarro e Andrea Rizzoli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, l’annuncio è straziante: “Ho un po’ di paura” Leggi anche: “C’è dolore”, Rebecca Staffelli e l’imprevisto a poche ore dalla finale: cosa le è successo, ili fan...

L’operazione di Eleonora Giorgi al pancreas , della quale l’attrice aveva parlato in collegamento a Verissimo, si è conclusa fortunatamente con successo. Il figlio Paolo Ciavarro ha fatto sapere ... (isaechia)

Come sta Eleonora Giorgi ? Arrivano importanti aggiornamenti sullo stato di salute della famosa attrice, che come è noto sta lottando da mesi ormai contro una grave forma di tumore . La rivelazione ... (caffeinamagazine)

Eleonora Giorgi operata, asportato il tumore al pancreas: come sta l'attrice. Paolo Ciavarro: «È andata bene» - Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si sarebbe sottoposta ...ilmattino

Eleonora Giorgi operata, asportato il tumore: come sta l'attrice. Paolo Ciavarro: «È andata bene» - Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si ...ilmessaggero

Eleonora Giorgi operata per rimuovere il tumore, la gioia di Paolo Ciavarro: «È andata bene». Il messaggio di Clizia Incorvaia - Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si sarebbe sottoposta ...leggo