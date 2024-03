Eleonora Giorgi è stata operata di tumore L’annuncio dei figli sui social | «È andata bene»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Operazione. Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza». Con queste parole Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro,di, danno notizie su Instagram sullo stato di salute della loro madre. L’attrice martedì 26 marzo ha subito un intervento per l’asportazione delal pancreas, dal quale aveva annunciato di esserecolpita alla fine del 2023. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva comunicato la data dell’intervento, dopo aver fatto un ciclo di chemioterapia di tre mesi.suida parte deidell’attrice «Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che ...