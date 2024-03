(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Tavassi assumeva farmaci per il diabete e stupefacenti per perdere peso velocemente. Non è l'unica. Il doping estetico è la nuova dipendenza dei vip

Isola dei Famosi, confessione choc dell’ex naufraga: “Mi sono fatta di anfetamina per dimagrire” - L'Isola dei Famosi sta per dare il via a una nuova emozionante edizione, ma le polemiche non tardano a farsi sentire. Recentemente, una ex naufraga, ...ilsipontino

"Efedrina e anfetamina per dimagrire". Il racconto choc di Guendalina Tavassi - La Tavassi assumeva farmaci per il diabete e stupefacenti per perdere peso velocemente. Non è l'unica. Il doping estetico è la nuova dipendenza dei vip ...ilgiornale

Guendalina Tavassi: «Ho preso l'anfetamina per dimagrire. Ho rifatto naso, labbra, seno e vorrei fare il lifting. Non accetto il mio corpo» - L'Isola dei Famosi sta per ricominciare con una nuova edizione e proprio in vista dello sbarco dei nuovi naufraghi, di recente una ex isolana, Guendalina Tavassi, ha rivelato di aver fatto uso ...ilmessaggero