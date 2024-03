Edoardo Galli scomparso | le ricerche del 17enne ostacolate da pioggia e neve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nessuna novità, anzi lerallentano a causa del maltempo. È il sesto giorno in cui i soccorritori battono palmo a palmo i monti lombardi nella speranza di rintracciare, ila Colico, in provincia di Lecco. Le battute sono statesui monti dal ritorno del maltempo, che da martedì imperversa con piogge intense ein quota. Il ragazzo è uscito di casa la mattina del 21 marzo e non è mai arrivato a scuola, il liceo scientifico che frequenta a Morbegno (Sondrio). Secondo gli investigatori potrebbe essere essersi allontanato in treno diretto a Milano. Tra le ipotesi, almeno in un primo momento, c’era quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorniha fatto ...