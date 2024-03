Edoardo Galli scomparso | i nonni | “Temiamo sia finito in qualcosa più grande di lui”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Abbiamo paura che siaindi più grosso di lui e non tenga in conto che sia minorenne. E magari lui si è affidato a qualcuno di cui ha fiducia e invece non è cosi”. È il timore di Adele e Franco, idi, lo studente di 16 annida giorni da Colico e di cui proseguono senza esito le ricerche. Oggi i due anziani, ospiti de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, hanno lanciato un nuovo appello e ricordato gli ultimi momenti passati insieme al nipote. L’ultima telefonata “Sembra un film di fantascienza, un incubo”, raccontano Adele e Franco. “Lo vedevo crescere, diventerà una brava persona, un uomo di successo” aggiunge nonno Franco. Mercoledì sera, poche ore prima della scomparsa, avevano entrambi parlato al ...