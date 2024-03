Edoardo Galli ripreso dalle telecamere in stazione Centrale a Milano | esclusa la pista della fuga in montagna

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A sei giorni dalla scomparsa spunta una prima traccia di, 17enne di Colico (Lecco) che la mattina del 21 marzo è uscito di casa per andare a scuola e non ha più fatto ritorno. È statoinmentre mangia un gelato e si aggira per i negozi.