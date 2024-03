Edoardo Galli | ripreso dalle telecamere in stazione a Milano | «Era con una persona» La pista della prova di sopravvivenza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Continua il giallo sulla sparizione di, 16 anni, scomparso sei giorni fa da Colico, Lecco, dove abita con la famiglia. Nuovi vertici delle forze dell'ordine nel Lecchese per...

Ha preso un treno per Milano giovedì 21 marzo, giorno in cui è scomparso, Edoardo Galli , il sedicenne che si è allontanato d alla sua abitazione di Colico, nel Lecchese, senza lasciare tracce. Il ... (tg24.sky)

Ci sono nuove speranze su Edoardo Galli , il 17enne scomparso giovedì 21 marzo da Colico in provincia di Lecco. Il giovane è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale di ... (open.online)

“Mio figlio è un ragazzo profondo, più maturo della sua età. Tende a riflettere molto sulle cose e non ha mai dato segni di possibile disagio. Era sereno, non riusciamo a comprendere cosa possa ... (thesocialpost)

Edoardo Galli: il giovane scomparso ripreso da una telecamera alla stazione di Milano - Sospese le ricerche in montagna di Edoardo Galli, il 16enne scomparso da Colico, nel Lecchese, giovedì 21 marzo. Secondo chi indaga c'è infatti la "fondata certezza" che il ragazzo sia sceso a Milano ...today

Vertice per nuove ricerche del 16enne scomparso dal Lecchese - Nuovi vertici delle forze dell'ordine nel Lecchese per indirizzare le ricerche di Edoardo Galli, il ragazzo di 16 anni (ne compirà 17 ad agosto), scomparso sei giorni fa da Colico, dove abita con la ...ansa

Edoardo Galli, ripreso dalle telecamere in stazione a Milano: «Era giù per i voti a scuola». La pista della prova di sopravvivenza - Continua il giallo sulla sparizione di Edoardo Galli, 16 anni, scomparso sei giorni fa da Colico, Lecco, dove abita con la famiglia. Nuovi vertici delle forze dell'ordine nel Lecchese per indirizzare ...leggo