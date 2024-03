Edoardo Galli avvistato alla Stazione Centrale di Milano il giorno della scomparsa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ha preso un treno pergiovedì 21 marzo,in cui è scomparso,, il sedicenne che si è allontanato dsua abitazione di Colico, nel Lecchese, senza lasciare tracce. Il ragazzo è stato individuato oggi - durante il sestodi ricerche incessanti - attraverso le telecamere di sorveglianzadiche lo hanno ripreso una volta sceso dal treno mentre mangia un gelato e mentre cammina davanti ai negozi, con accanto una persona. La circostanza conferma quindi la prima destinazione volontaria del giovane, ma ancora non svela le sue intenzioni.

