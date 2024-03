Ecco perché Il dna di Beethoven non spiega le sue abilità musicali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In un periodo in cui l’interpretazione dei dati di genomica, cioè dei dati derivati dall’esame del nostro DNA, è sempre più venduta direttamente ai consumatori, diventando così un affare sempre più lucroso, è quanto mai necessario che la comunità scientifica pubblichi risultati negativi in grado di porre un freno allo sviluppo dell’ennesima “frode tecnologica”, ovvero al mercato di ipotesi di ricerca più o meno approfondite in pubblicazioni scientifiche, che non sono tuttavia sufficientemente consolidate per chiedere a qualcuno di metter mano al portafoglio. Un esempio perfetto di quello che dico è stato appena pubblicato dalla rivista Current Biology, ed è un esempio interessante sia per le modalità in cui si è giunti al risultato, sia per il risultato stesso. Il punto di partenza è l’ereditdi un tratto definito più o meno arbitrariamente, che potremmo ...