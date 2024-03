Ecco i tirocini formativi al Ministero della Cultura

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È online l’avviso di selezione per l’attivazione die di orientamento per 133 giovani fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di progetti specifici, nell’ambito del sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimoniole presso gli uffici centrali e periferici, gli istituti e i luoghidel. I giovani selezionati parteciperanno a progettiche riguardano le attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimoniole. L’inviodomanda è consentito fino all’11 aprile. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione ...

