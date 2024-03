E tra le star in prima fila Pamela Anderson e la protagonista di Bridgerton - La regina Carlotta

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Do-Ho Suh replica imponenti strutture architettoniche con eterei veli di organza. Le sue opere sono impressionanti eppure leggiadre e trasparenti. Ed è questo contrasto ad aver ispirato la stilista Karin Gustafsson per la collezionevera Estate 2024 di COS, che arriverà nei negozi a partire da aprile. Lavera 2024 di COS «Questa collezione è un mix tra capi essenziali, da tutti i giorni a con dettagli sartoriali. Come nel completo in cui il lapel della giacca è piegato verso l’interno, una variante che ritroviamo anche nelle camicie. E poi con look da sera che usano materiali come lo chiffon» ha spiegato la stilista. Parte dello show è infatti dedicato alla collezione Atelier COS, che si contraddistingue per materiali e dettagli come ...