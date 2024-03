È tornata la neve all’Abetone | si potrà sciare a Pasqua? Le piste aperte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Abetone (Pistoia), 27 marzo 2024 – Mentre prosegue l’allerta meteo gialla in Toscana, la Val di Luce e tutto l’Abetone sorridono. Èla, in quota sopra la montagna, e grazie anche al repentino calo delle temperature, gli appassionati potranno trascorrere le festività disulleda sci dell’Appennino Pistoiese. Non tutte, però. Vediamo dunque quali saranno. LeVenerdì 29 marzo apriranno ledella Val di Luce, Monte Gomito Tre Potenze e Passo d'Annibale, che grazie allacaduta in quota tra domenica e lunedì e quella 'sparata’ dagli impianti di innevamento artificiale dovrebbero garantire una buona sciabilità. Per le altre si vedrà nel fine settimana. "Una soddisfazione purtroppo ...