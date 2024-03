E «Pupov» canta per lo zar

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilnte Pupo si è esibito a Mosca, davanti a Vladimir Putin, al concerto Pupo and Friends. E i social sono insorti. Su Pupo qualche nuvola ultimamente si è addensata. Tutto è cominciato quando Enzo Ghinazzi ha comunicato ai fan che aveva preso una decisione importante: «Invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa ho deciso di andare in trincea». E fin qui, giù il cappello. Ed ecco la sua trincea: partire alla volta di Mosca, dove, durante le recenti elezioni, ha tenuto un concertone al Teatro del Cremlino. Sul palco di Madre Russia, davanti allo zar Putin, le luci della ribalta si sono accese per «Pupo and Friends», un po’ sulla falsariga di «Pavarotti and Friends», per capirci. Certo che ilnte di Ponticino (Ar) ha avuto un bel coraggio: steccare Su di noi davanti a un tale parterre chissà a quali conseguenze avrebbe potuto ...

