E’ del Sud il primato dei Comuni malavitosi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 25 marzo all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Era l’agosto del 2001.L’allora ministro Pietro Lunardi (Infrastrutture e Trasporti) sottolinea, durante un convegno, l’importanza dell’avvio, per le regioni meridionali, delle “grandi opere strategiche”. Però afferma anche la necessità di “imparare a convivere” con la malavita organizzata, dalla mafia alla camorra: “fenomeni che ci sono sempre stati e che sempre ci saranno”. L’idea di una realtà che non ci potevamo assolutamente scrollare di dosso, fece raggelare gli ascoltatori e divenne per molto tempo argomento di discussioni nei due mondi, purtroppo separati, della politica e della cultura. PRIMA RIFLESSIONE. La tesi della necessaria “convivenza” non veniva da un esponente della società meridionale imbevuta di rassegnazione per una storia quasi mai ...