Dwars door Vlaanderen 2024 | Jorgenson vince la corsa delle cadute Paura per Van Aert

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 marzo– Sull'albo d'oro dellaci finisce Matteo, ma nella memoria collettiva laconsiderata l'antipasto del GiroFiandre sarà ricordata per la maxi caduta che a 68 km dal traguardo ha coinvolto diversi pezzi da novanta del ciclismo, che in un attimo ha mostrato il suo aspetto più crudo: sull'asfalto sono finiti, tra gli altri, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Jasper Stuyven e soprattutto Wout Van, le cui lacrime non lasciavano presagire nulla di buono fin dal primo istante. I dettagli Tutti, tranne il danese fresco vincitore della Gand-Wevelgem, si sono ritirati, tra cui anche l'azzurro Michele Gazzoli: qualcuno sulle proprie gambe e altri in ...