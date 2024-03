Duna Sanchez risponde sul presunto Plagio a Madame | il video

“Capricho” di Duna Sanchez è un plagio di “Il bene e nel male” di Madame Lei nega: “Mai ascoltata in vita mia” - Duna Sanchez nega il plagio di "Il bene e nel male" per la sua canzone "Capricho". E dice: "Mai ascoltata in vita mia, non è il mio stile" ...soundsblog

“Capricho” di Duna Sanchez è un plagio di “Il bene nel male” di Madame Lei nega: “Mai ascoltata in vita mia” - Duna Sanchez nega il plagio di "Il bene nel male" per la sua canzone "Capricho". E dice: "Mai ascoltata in vita mia, non è il mio stile" ...soundsblog

Madame vittima di plagio - Il nuovo brano dell'artista spagnola Duna Sanchez "Capricho" assomiglia tantissimo, ma veramente tanto tanto tanto, al brano di Madame "Il bene nel male". Si tratta di plagio Stefano Corti e Ricky Me ...iene.mediaset