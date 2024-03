Duna Sanchez risponde alle accuse di plagio di Madame | “Mai ascoltata la musica italiana”

(Di mercoledì 27 marzo 2024), la cantautrice spagnola accusata didaper il brano Capricho, fin troppo simile a Il bene nel male, ha risposto alla cantante a Le Iene: "Non ho mai ascoltato in vita mia". Ma qualcosa non torna, dal produttore Samuele alla presenza di Fatt Mc nell'etichetta.

