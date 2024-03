Duna Sanchez replica all’accusa di plagio da parte di Madame | la risposta sorprende

(Di mercoledì 27 marzo 2024)con i brano Capricho ha copiato Il Bene Nel Male di? Le due canzoni a confronto sono molto-molto-molto simili e quando la cantante italiana ha ascoltato la versione spagnola la sua reazione è stata polemica. “Questo è unfatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di unvero e proprio”. Stefano Corti de Le Iene è andato così a Barcellona per incontrareche – ad accusa mirata – ha categoricamente negato. “Capricho nasce chiudendomi in studio con tanta voglia di lavorare. E cantando e scrivendo quello che ho scritto. Così è nata Capricho. Chi l’ha scritta? Io. La ...

