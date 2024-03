Due varianti super cool di indossare l' outfit in denim nella primavera 2024 | puntando sulle gonne lunghe più giuste e sugli accessori distintivi per eccellenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Look casual, ma attento ai dettagli. Eleganza moderna, impreziosita conricercati. Sono le caratteristiche fondamentali del re indiscusso di, ovvero il completo di jeans da donna. Una combo imbattibile da sfoggiare in versione glam di sera e in modalità ladylikedi giorno. Camicia di jeans: 5 look per indossarla in tutte le occasioni X Il grande ...