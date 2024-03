“Due denunce in poche ore” Grande Fratello | per Greta ritorno a casa choc | la famiglia nei guai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quello che è successo nelle ultime ore ha poco a che vedere con il carattere del. Al di là delle dinamiche che scattano all’interno dellainfatti, tra i concorrenti è sempre regnato il rispetto. A soffiare sul fuoco, piuttosto, in diverse occasioni sono stati i parenti degli inquilini dellapiù spiata d’Italia. Tra questi ladiRossetti non ne è uscita benissimo, per usare un eufemismo. Le scene andate in onda durante la finale, di un Josh Rossetti che ha preso a calci l’auto di Varrese, farà discutere. >> “Sono qui per dirvi tutto”. Uomini e Donne, Roberta Di Padua informa il pubblico: da Alessandro Vicinanza silenzio di tomba Come discutere gli insulti contro Gabriele Parpiglia durante un’intervista. “La tua nomea in giro, ...