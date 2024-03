Drew McIntyre | “Ho sacrificato tanto per fare il wrestler | al punto che ora mi sento colpevole”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ultimamenteè sulla bocca di tutti. Questo grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo da heel assieme ai comprimari delle sua rivalità principali, come dimostrato anche nel segmento con Seth Rollins e CM Punk dell’ultimo Raw, considerato uno dei più riusciti degli ultimi anni. Ed è proprio con The Visionary che si scontrerà a Wrestlemania 40, in uno dei match di cartello valido per il WWE World Heavyweight Championship. Un’ascesa per lo scozzese che va a coronare una carriera ventennale, marchiata da grandi sacrifici lontano dai propri cari e dalla terra natìa, al limite dei sensi di colpa, come ha spiegato lo stesso “Savior of Wrestlemania” ai microfoni di CBS Sports. “Mi sono perso tante cose” “Di recente ho rivisto gente con cui ero amico e che non vedevo da 20 anni. Ho lasciato definitivamente la Scozia 17 anni fa per ...